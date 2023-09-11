Усекновение главы Иоанна Предтечи вспоминают верующие 11 сентября

В этот день предписывается строгий пост

Сегодня, 11 сентября, православные христиане вспоминают кончину Иоанна Крестителя — пророка, который предсказал пришествие Христа. Название праздника в церковном календаре — Усекновение главы крестителя Господня Иоанна Предтечи. Подробнее об этом событии, традициях и запретах праздника — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Иоанн Креститель родился в семье священника Захарии. С детства ребенок был богобоязненным и готовился к великому служению, которое началось, когда ему исполнилось 30 лет. После крещения Христа Иоанн продолжил служение. При этом пророк постоянно призывал людей к покаянию и обличал их грехи и пороки. Под обличение попал и царь Иудеи Ирод, который отобрал у своего брата его супругу Иродиаду и женился на ней. Иоанн открыто говорил царю, что тот прелюбодействует, нарушая закон Моисея. Ироду это не нравилось, и однажды он приказал бросить Иоанна в темницу. Однако он не убивал пророка, так как уважал его.

Супруга Ирода, напротив, хотела смерти Иоанна и ждала для этого подходящего момента. Он наступил в день рождения Ирода. Иродиада подослала к гостям свою дочь, которая исполнила потрясающий танец. Восхищенный царь пообещал девушке, что исполнит любое ее желание. И Иродиада сказала своей дочери, чтобы та просила голову Иоанна. Просьба была озвучена. Ирод очень опечалился, но был вынужден сдержать обещание и послал в темницу одного из своих оруженосцев. Спустя некоторое время тот вернулся с головой Иоанна Крестителя на блюде, которое передали девушке, а та — своей матери.

Пророк был похоронен в палестинской деревне. Его мощи начали почитать примерно в IV веке.

Традиции и запреты праздника

В этот день в храмах проводят службы, во время которых читают канон Иоанну Предтече. Верующие в своих молитвах просят пророка послать им видение собственных грехов, а также приобщить к вере сектантов и атеистов.

В праздник запрещены шумные гулянья, чревоугодия и пьянства. Верующим предписано соблюдать строгий пост, причем подавать на стол запрещено не только рыбу и мясо, но и молочные продукты.

Нельзя в этот день пользоваться острыми предметами: ножами, топорами, лопатами, спицами для вязания и так далее. Пищу принято разламывать.

Приметы