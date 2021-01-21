Уроженец Усть-Катава вошел в топ-10 YouTube-блогеров

По данным «Forbes», Дмитрий Масленников зарабатывает на рекламе $780 000

Блогер Дмитрий Масленников родился в Усть-Катаве, затем переехал в Москву. После окончания московской школы с математическим уклоном, он поступил в Финансовый университет при Правительстве РФ. Будучи студентом Дмитрий понял, что учеба его не интересует. В 20 лет Дима заводит канал на YouTube, выкладывает обзоры, лайфхаки и мистические видео. Популярность пришла к нему вместе с запуском проекта GhostBuster («Охотник за призраками»), где он исследует заброшенные объекты, замки и катакомбы. Он также выпускает шоу «Проверка Лайфхаков», WTF и «101 дело». По данным «Forbes», канал Масленникова насчитывает 8,6 миллионов подписчиков и более 1,2 миллиарда просмотров на основном канале. По мнению влиятельного издания, канал блогера занял девятое место в рейтинге, уступив Ксении Собчак, Александру Гудкову и Антону Лапенко. Канал Димы Масленникова на 10-м месте рейтинга YouTube-каналов и по версии «Медиалогии». Эксперты оценили индекс влиятельности социального медиа для каждого канала и на основе этого распределили блогеров по местам. Кстати, при оценке индекса влиятельности учитывается не только размер аудитории, но и то, насколько часто СМИ ссылаются на этого блогера. Челябинские СМИ нередко рассказывают о проектах земляка.