Уроженец Челябинской области выиграл лотерею 31,5 млн рублей

Деньги мужчина планирует потратить на недвижимость для детей

Подарок судьбы на рождение внука: уроженец Челябинской области выиграл в гослотерею более 31 миллиона рублей.

Сергей* (по просьбе победителя имя изменено) купил несколько билетов на 123687-й тираж гослотереи «Все или ничего». Получив СМС-уведомление о выигрыше, мужчина увидел в личном кабинете огромную сумму: размер суперприза составил 31 миллион 548 тысяч рублей.

«Два дня не мог прийти в себя от счастья», — признается везунчик.

К слову для Сергея октябрь стал по-настоящему праздничным месяцем. За день до выигрыша он второй раз стал дедушкой и не исключает, что выигрыш подарен судьбой на рождение внука.

«На суперприз купим детям — их у нас трое — недвижимость. Нам самое главное —обеспечить им стабильное будущее. На оставшиеся средства приобретем себе машину и отремонтируем частный дом, в котором сейчас живем», — рассказал победитель.