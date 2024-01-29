Уроженец Челябинской области Евгений Карпенко стал Героем России

Бойца посмертно наградили медалью «Золотая звезда»

В штабе Центрального военного округа состоялось вручение знака особого отличия — медали «Золотая звезда» родственникам ефрейтора Евгения Карпенко, который героически погиб в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Находясь под интенсивным обстрелом со стороны противника, Евгений Карпенко прикрывал эвакуацию раненых, пока сам не был сражен снарядом.

«Ефрейтор Евгений Карпенко совершил подвиг, проявив лучшие качества российского солдата, мужчины и воина. Эвакуационная группа под его командованием вступила в бой с превосходящими силами противника, который понес существенные потери. Затем, проявив исключительный героизм и личное мужество, ефрейтор Евгений Карпенко отдал приказ на отход группы, оставшись ее прикрывать. Тем самым, действуя как настоящий командир, ценой собственной жизни спас своих подчиненных», — рассказал близким бойцам заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.



Глубокие соболезнования родным и близким героя выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Наш земляк Евгений Васильевич Карпенко указом президента России посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Это высший акт признания заслуг человека, совершившего подвиг во благо людей. Скорбим с родными и близкими Евгения, верим в Победу!» — отметил Алексей Текслер.

Последние годы Евгений жил в Екатеринбурге, но родился боец на Южном Урале, в Уйском районе.