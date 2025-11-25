Урожайность зерновых на Южном Урале впервые превысила 20 центнеров с гектара

Губернатор Алексей Текслер наградил победителей агроконкурса и отметил достижения отрасли

Челябинская область в 2025 году достигла рекордной урожайности зерновых культур, которая впервые в истории региона превысила 20 центнеров с гектара. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе, передает пресс-служба главы региона.

«Средняя урожайность зерновых в этом году впервые за всю историю Челябинской области превысила 20 центнеров с гектара. Эту высокую планку, коллеги, нужно теперь удержать», — подчеркнул Алексей Текслер.





Общий урожай зерна в области составил рекордные 2 миллиона 335 тысяч тонн. Четвертый год подряд регион преодолевает рубеж в 2 миллиона тонн. По словам губернатора, аграрии Южного Урала сохраняют лидерство в Уральском федеральном округе по объемам производства сельхозпродукции и агроэкспорту.

Особенно впечатляющих результатов область добилась в выращивании масличных культур, собрав рекордные 438 тысяч тонн. Это способствовало росту экспорта масложировой продукции на 41% по сравнению с предыдущим годом.

Финансовая поддержка отрасли осуществляется через сочетание федеральных программ капексов и областного финансирования. Такая система позволяет создавать устойчивую основу для реализации долгосрочных планов развития в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» до 2030 года.

В числе награжденных на торжественной церемонии комбайнеры Александр Книжников («Агрофарм») и Павел Ермаков (ИП Плис В. Ф.), механизаторы Евгений Глотов («Чебаркульская птица») и Конспай Кинжибулатов («СП „Южное“»). Звание лучшего водителя заслужил Сергей Колодкин из СХПК «Черновской», а лучшим агрономом по зерновым и масличным культурам признан Ансар Абдуллин (ИП Глава К(Ф)Х Абдуллин А. А.). Среди управляющих отделениями по растениеводству отличились Валерий Емельянов («Племенной завод») и Виктор Осауленко («СП Яик»).





Рейтинг муниципальных образований возглавил Кизильский округ, где собрали 292,4 тысячи тонн зерна. На втором месте расположился Октябрьский муниципальный округ, а третье место разделили между собой Аргаяшский и Еткульский муниципальные округа. Глава Кизильского округа Александр Селезнев получил переходящее знамя производственного соревнования.

За многолетние трудовые достижения работники АПК удостоились государственных и региональных наград, включая медаль «За труды по сельскому хозяйству» и почетные звания заслуженных работников сельского хозяйства.



