В ближайшие часы в Аше начнутся взрывные работы для ликвидации ледяных заторов на реке Сим, об этом сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб, который сегодня работает в подтопленной территории.
Он отметил, что в город стянуты необходимые силы и средства Главного управления МЧС по Челябинской области, так и областной Поисково-спасательной службы.
«Проведено обследование подтопленной территории, эвакуация населения. Жители, пожелавшие разместиться в пунктах временного размещения, размещены в комфортных условиях, обеспечено трехразовое питание. Часть жителей разместилась у своих родственников», — сообщил министр.
Он добавил, что уровень воды в реке стабилизировался, повышения уже не наблюдается.
«Мы готовимся к проведению взрывных работ, чтобы убрать ледяные заторы с реки и освободить русло для прохождения воды», — пояснил Александр Гриб.
Затем, после понижения уровня воды, можно будет приступить к детальному обследованию территории на предмет повреждений, причиненных паводком имуществу граждан:
«Будет создана комиссия для обследования очагов подтопления, затем будет приниматься решение о помощи пострадавшим», — добавил министр.