Уровень воды в реке Сим в Ашинском районе стабилизировали

«Повышения не наблюдается, теперь будем взрывать», — министр общественной безопасности Челябинской области

В ближайшие часы в Аше начнутся взрывные работы для ликвидации ледяных заторов на реке Сим, об этом сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб, который сегодня работает в подтопленной территории.

Он отметил, что в город стянуты необходимые силы и средства Главного управления МЧС по Челябинской области, так и областной Поисково-спасательной службы.

«Проведено обследование подтопленной территории, эвакуация населения. Жители, пожелавшие разместиться в пунктах временного размещения, размещены в комфортных условиях, обеспечено трехразовое питание. Часть жителей разместилась у своих родственников», — сообщил министр.

Он добавил, что уровень воды в реке стабилизировался, повышения уже не наблюдается.

«Мы готовимся к проведению взрывных работ, чтобы убрать ледяные заторы с реки и освободить русло для прохождения воды», — пояснил Александр Гриб.

Затем, после понижения уровня воды, можно будет приступить к детальному обследованию территории на предмет повреждений, причиненных паводком имуществу граждан:

«Будет создана комиссия для обследования очагов подтопления, затем будет приниматься решение о помощи пострадавшим», — добавил министр.