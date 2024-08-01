Уровень воды в Еманжелинске снижается

Выездные комиссии фиксируют ущерб на территории домовладений

Подтопленные территории Еманжелинска сегодня осмотрел заместитель губернатора Андрей Фалейчик.

«Уровень воды заметно понижается. Для этой цели проводятся земляные работы, чтобы максимально обеспечить транзит воды, которая накопилась в результате чрезвычайной ситуации, работает много единиц техники — погрузчики, гусеничные экскаваторы и большегрузные машины», — заявил глава города Евгений Светлов.

Губернатор Челябинской области поставил задачу максимально быстро оказать пострадавшим материальную помощь. Уже работают выездные комиссии: фиксируют факты подтопления жилых помещений. Жители Еманжелинска подали более 2500 тысяч заявлений.