Подтопленные территории Еманжелинска сегодня осмотрел заместитель губернатора Андрей Фалейчик.
«Уровень воды заметно понижается. Для этой цели проводятся земляные работы, чтобы максимально обеспечить транзит воды, которая накопилась в результате чрезвычайной ситуации, работает много единиц техники — погрузчики, гусеничные экскаваторы и большегрузные машины», — заявил глава города Евгений Светлов.
Губернатор Челябинской области поставил задачу максимально быстро оказать пострадавшим материальную помощь. Уже работают выездные комиссии: фиксируют факты подтопления жилых помещений. Жители Еманжелинска подали более 2500 тысяч заявлений.