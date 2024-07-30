Уровень воды на подтопленных территориях Челябинской области снижается

Об этом сообщили в МЧС

В Челябинской области на всех подтопленных территориях наблюдается положительная динамика снижения уровня воды. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, на утро 30 июля на контроле остается 230 подтопленных частных домов и 396 приусадебных участков.

В пунктах временного размещения остается 84 человека, в том числе 12 детей.

На освобожденных территориях проводят восстановительные работы. Ситуация остается на контроле губернатора Челябинской области, местных властей и экстренных служб.

Режим ЧС сохраняется на семи территориях: в Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Еманжелинском районах, а также в Коркино, Миассе и Сатке.