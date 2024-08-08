Уровень сброса на Шершневской плотине снижен до 20 куб. м/с

Достигнут рабочий уровень водохранилища

Уровень сброса воды через Шершневскую плотину в четверг, 8 августа, снижен еще вдвое, с 40 до 20 кубических метров в секунду, об этом сообщает Минэкологии Челябинской области.

Отметим, что в настоящее время достигнут эксплуатационный — рабочий — уровень Шершневского водохранилища, который составляет 224,5 метра по Балтийской системе высот.

Специалисты продолжают активно мониторить состояние водохранилища и реки Миасс. Ежедневный контроль уровня воды дважды в сутки позволяет принимать оперативные решения об изменении параметров сброса.

Напомним, в предыдущие две недели в связи с переполнением водохранилища сброс увеличивался до 100—110 куб. м/с, а во время весеннего паводка 2000 года — до 200 кубометров и более в секунду.