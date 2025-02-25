Уровень преступности в Челябинской области снизился на 11%

Итоги 2024 года подведены на коллегии прокуратуры региона, в которой принял участие губернатор

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил важность консолидированной работы органов власти и правоохранительных структур для обеспечения комфорта и безопасности жителей региона в ходе выступления на коллегии прокуратуры области.

Глава региона обозначил роль прокуратуры в профилактике преступности, надзоре за расследованием уголовных дел и обеспечении неотвратимости наказания; отметил, что в регионе продолжается работа по борьбе с кибермошенничеством — IT-преступлений стало больше — и коррупцией, к которой, по его словам, требуется нулевая терпимость:

«В нынешней ситуации необходима нулевая терпимость к коррупционным нарушениям. Важно неуклонно следовать принципу неотвратимости наказания для тех, кто преступил закон. При этом обеспечивать такое качество работы, которое исключало бы ситуации, когда дело в отношении невиновного человека доходит до суда».

Губернатор особо отметил визит в регион генерального прокурора РФ Игоря Краснова, подчеркнул, что все вопросы, определенные генпрокурором, в том числе по результатам личных приемов граждан и бизнеса, либо уже решены, либо находятся в стадии выполнения согласно установленным срокам.

Оперативная ситуация в ЖКХ также остается на особом контроле.

«Мы не просто фиксируем недочеты в работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, но и жестко реагируем на каждый проблемный случай», — обратил внимание Алексей Текслер.

Ключевой приоритет в работе всех органов власти — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Прокуратура играет важную роль в защите прав ветеранов СВО: например, в 2024 году прокуроры сопровождали 27 заявлений в суды о восстановлении нарушенных прав участников СВО и членов их семей.

Продолжается восстановление прав участников долевого строительства. Завершено строительство 20 многоквартирных домов. Приоритетным остается обеспечение жильем детей-сирот. В 2024 году увеличено финансирование расходов на приобретение жилья.

В регионе продолжается подготовка к паводковому периоду и пожароопасному сезону. Утвержден комплекс мер по пропуску паводковых вод, принят план проведения превентивных мероприятий по искусственному ослаблению льда. Разработаны планы тушения лесных и ландшафтных пожаров.

Отдельно губернатор остановился на теме контроля миграционной обстановки. Ужесточены требования к мигрантам в части регионального законодательства по программе «Соотечественники», а также выдаче патентов. Еженедельно полиция проводит рейдовые мероприятия. Усилен контроль в аэропортах Челябинской области. Работа в данном направлении будет продолжена.

Также Челябинская область стала участником федерального пилотного проекта по созданию центра адаптации мигрантов. Работа проводится совместно с ФАДН.

Продолжается работа по пресечению нарушений в сфере здравоохранения. По поручению губернатора региональный Минздрав в прошлом году провел 366 проверок медицинских организаций, выдав 120 предписаний об устранении нарушений.

В заключение Алексей Текслер поблагодарил Сергея Зайцева за внимание к региону, за решения, которые отвечают как правам конкретных граждан, так и интересам государства и общества в целом.