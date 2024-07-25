Уровень опасности — оранжевый: ливни со шквалистым ветром будут идти на Урале все выходные

Гидрологи ждут выхода рек из берегов; автоинспекторы рекомендуют не выезжать на дороги

Очень сильный дождь, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду — в ближайшие трое суток погоду в Челябинской, Свердловской и Курганской областях будет определять крупный Каспийский циклон, который начал сегодня подниматься через Южный Урал на север.

«Предполагается, что циклон задержится на Урале до 29-30 июля. 28-29 июля интенсивность осадков ослабеет, но совсем дожди не прекратятся. Ориентировочно за период действия циклона может выпасть от половины до месячной нормы осадков», — говорят синоптики.

В этой связи в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. В районах выпадения сильных дождей гидрологи ожидают резких подъемов уровней воды в небольших реках. Наиболее неблагоприятная ситуация в Челябинской области может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.

«Возможно формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму, а также подтопление пониженных участков местности склоновым стоком», — говорится в сообщении Уральского Центра гидрометеорологии.

Отметим, температура воздуха понизится до 12 градусов, атмосферное давление, и без того низкое (732 мм рт. ст.), рухнет в ближайшие сутки еще ниже: до 721 мм рт. ст.

В связи с неблагоприятным прогнозом коммунальщики переведены на усиленный режим работы; Госавтоинспекция просит воздержаться от выезда на дороги — сегодня на мокрой трассе под Усть-Катавом разбились семь человек, а также рекомендует не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями.

Работодателям рекомендовано по возможности в ближайшие сутки в связи с непогодой и затруднениями в работе общественного транспорта перевести сотрудников на «удаленку».