Уровень газификации Челябинской области вырастет до 77,8%

Это выше, чем в среднем по стране

По итогам встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера стало известно, что уровень газификации региона к 2025 году достигнет 77,8%, сообщает пресс-служба губернатора. Это выше среднероссийского показателя, который составляет 74,7%.

В ходе встречи в Москве обсуждались не только темпы газификации, но и более широкие вопросы энергетической безопасности области. Алексей Текслер подробно рассказал о целевой программе догазификации, отметив ее социальную направленность. Регион предоставляет существенную финансовую поддержку населению: выплаты на установку внутридомового газового оборудования предусмотрены для 17 категорий граждан, включая участников специальной военной операции и членов их семей. Размер субсидий составляет от 150 до 200 тысяч рублей, а общий объем финансирования из областного бюджета превышает внушительную сумму в 690 миллионов рублей. Такой масштаб поддержки позволяет сделать газ доступнее для значительной части населения.

Помимо газификации, обсуждались вопросы надежного электроснабжения, развитие энергетической инфраструктуры для крупных промышленных и туристических проектов, а также обеспечение энергоресурсами объектов здравоохранения и образования. Особое внимание было уделено перспективам развития собственных генерирующих мощностей, что гарантирует энергетическую независимость и устойчивость региона.

В заключение встречи Сергей Цивилев и Алексей Текслер подчеркнули важность тесной совместной работы в рамках подготовки к отопительному сезону 2025—2026 годов. Масштабные инвестиционные проекты в сфере энергетики и коммунальной инфраструктуры находятся под контролем Минэнерго России и правительства Челябинской области.