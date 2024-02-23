Уровень доверия к российской армии на Южном Урале превышает 88%

Жители региона традиционно уважают свою армию

Более 88% жителей Челябинской области выражают поддержку российской армии. Итоги опроса, проведенного в канун Дня защитника Отечества, публикует Центр общественного мониторинга и проектов региона.

В исследовании ЦОМ приняли участие тысяча человек из разных территорий области — от небольших сел до крупных мегаполисов. Вопрос звучал так: «В целом Вы доверяете или не доверяете российской армии?». В итоге из положительных и отрицательных ответов сложился индекс доверия (когда из первого вычитается второе).

«По итогам опроса 88,3% южноуральцев доверяют российской армии, 8,7% заявили об обратном. Индекс доверия российской армии, таким образом, составил 79,6 процентного пункта», — говорят авторы исследования.





Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинской области Андрей Лавров с 90-х годов отлеживает отношение к армии и уровень ее поддержки.

«Именно в 90-е он был самый низкий, но при этом на Южном Урале уже тогда относились к нашим войскам лучше, чем в целом по стране. Связано это, прежде всего, с традициями региона. Мы опорный край державы. Мы всегда обеспечиваем тыл, и на передовой всегда были и есть наши бойцы. Переломный момент наступил в 2014 году, в момент воссоединения Крыма с Россией. С того времени уровень поддержки нашей армии начал расти. И пик здесь пришелся, конечно, на начало специальной военной операции. Произошла мобилизационная консолидация общества. И вот с того времени уровень поддержки стабильно на высочайшем уровне и фактически не меняется. И даже среди тех, кто не приветствовал СВО, настрой один: сначала побеждаем, а потом уже разбираемся в обстоятельствах. И вот это общее настроение отражается в исследовании Центра общественного мониторинга и проектов, показывая вполне достоверные 88,3% поддержки населением Челябинской области наших войск», — говорит эксперт.

Он отметил, что хотя опрос проводился в начале февраля, еще до успехов в Авдеевке, вряд ли это событие кардинально повлияло бы на результат:

«Еще раз повторяю: люди в своей поддержке определились. Как говорится, у России есть два друга — армия и флот. Так что вне зависимости от дальнейших событий южноуральцы любят свою армию и знают, что она их защищает», — добавил Лавров.

Опрос проходил в Челябинской области с 1 по 4 февраля 2024 года. В исследовании использовался метод уличного опроса с применением методики CAPI.