Уровень бедности на Южном Урале снизился на 3%

В регионе востребован такой инструмент, как соцконтракты

Уровень бедности на Южном Урале за последние 5 лет снизился на 3%, сообщил во время обращения к депутатам Законодательного собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер.

Снижение уровня бедности стало возможным в том числе за счет реализации такого механизма, как социальный контракт.

«С 2019 года размер социального контракта вырос с 30 до 380 тысяч рублей. Благодаря этому инструменту меняется ситуация с бедностью. За 5 лет уровень бедности снизился на 3 процентных пункта», — уточнил Алексей Текслер.

За 5 лет на 50% увеличили охват пенсионеров по мероприятиям программы активного долголетия, открыли первый центр активного долголетия в Челябинске, где можно освоить компьютер, заняться спортом и просто пообщаться.

Продолжительность жизни увеличилась в регионе до 72,5 года — это наивысшее значение за историю региона, добавил он.