Магнитогорская АНО «Центральной клинической медико-санитарная часть» приобрела новое современное оборудование для урологической операционной. Сегодня на нем были проведены первые операции, сообщает пресс-служба АНО «ЦКМСЧ».

В медсанчасти появились новые лазерные аппараты в отделении урологии. Общая стоимость приобретения нового оборудования составила почти 10 миллионов рублей.

«Новое оборудование позволяет нам расширить и улучшить спектр урологической помощи. Лазерный аппарат эффективно применяется для лечения мочекаменной болезни и для удаления опухолей мочевого пузыря», — говорит заведующий урологическим отделением АНО «ЦКМСЧ» Алексей Ищенко.
Напомним, что урологическое отделение одно из самых молодых подразделений медсанчасти. Оно было основано в 2005 году. За относительно небольшой период с момента основания в отделении освоены и внедрены практически все основные виды оперативных вмешательств, использующихся в современной урологии.