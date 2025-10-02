Уролог предостерег южноуральцев от теплых подштанников

Главный внештатный специалист Минздрава Челябинской области рассказал, как сберечь мужское здоровье

2 октября — День уролога. Специально к этому дню в редакции информагентства «Первое областное» подготовили типичные вопросы заведующему урологическим отделением Челябинской областной клинической больницы, а также главному внештатному специалисту-урологу министерства здравоохранения Челябинской области Сергею Кокнаеву. И получили любопытные ответы. Разбираемся, почему нельзя долго носить подштанники, чем кормить настоящего мужчину и как суров наш край для сохранения баланса гормонов.

Сергей Геннадьевич, добрый день! Первый вопрос. Наступили холода. Пора уже надевать подштанники?

Но необходимо помнить, что нормальный сперматогенез происходит при температуре ниже 36 °С, соответственно постоянное ношение теплого нижнего белья отрицательно сказывается на репродуктивной функции мужчины.





Выполнять рекомендации урологов нужно как можно раньше



Как снизить вред для мужского здоровья от сидячей работы?

Сидячая работа однозначно отрицательно сказывается на половой и репродуктивной функции мужчины. Нарушается кровоснабжение, возникает ишемия половых органов.

Кислородное голодание органов малого таза создает условия для снижения иммунитета и возникновения воспаления (инфекционного и неинфекционного). Для органов малого таза очень важно взаимодействие с мышечным аппаратом нижних конечностей и тазовых мышц.

Кроме очевидных рекомендаций — делать перерыв на несколько минут на то,

чтобы поделать физические упражнения или просто подвигаться каждые 20 минут, можно выполнять определенные упражнения и в сидячем положении.

Необходимо стараться не класть ногу на ногу, чтобы дополнительно не нарушать кровоснабжения органов малого таза, по возможности выполнять наклоны в стороны и вперед, скручивания туловища. Можно выполнять упражнения Кегеля — сокращать мышцы диафрагмы тазового дна.

Какая пища полезна мужскому здоровью, а какая вредит?

Для мужского организма характерен высокий уровень обмена веществ. Но, помимо полноценного белкового питания (нежирное мясо) из расчета примерно 1 г на кг массы тела в сутки, в рационе обязательно должна быть растительная пища (зелень, овощи, фрукты) — источник клетчатки, а также витаминов, микроэлементов, полезных в том числе для осуществления сперматогенеза. Очень полезны для «мужской силы» орехи, мед. Источники простых углеводов — сладости, выпечка, если их употреблять в большом количестве, легко всасываются в кровь и затем трансформируются в подкожно-жировую клетчатку. Данная ситуация может приводить к формированию метаболического синдрома.

Метаболический синдром характеризуется избыточным весом, формированием сахарного диабета II типа, наличием гипертонической болезни, атеросклерозом сосудов, в том числе сосудов половых органов. То же самое касается избыточного потребления алкоголя, особенно пива.





Конечно, кормить мужчин хочется именно так, но важно помнить, что это неполезно



Нужно ли мужчине проходить обследование и какое перед планированием зачатия?



Перед планированием зачатия, помимо основных требований к обоим партнерам —

здоровый образ жизни, минимальное потребление любых фармакологических

препаратов, исключение вредных привычек (курение и алкоголь), — целесообразно

обследоваться у гинеколога и уролога. Исключить наличие инфекций — хронических и передающихся половым путем, исследовать гормональный статус партнеров. Для хорошего сперматогенеза мужчинам рекомендуется не посещать сауны и бани, так как высокая температура отрицательно влияет на процесс формирования сперматозоидов.





Перед планированием ребенка специалисты рекомендуют будущим родителям проверить здоровье



Правда ли, что подогрев сиденья автомобиля негативно отражается на мужском здоровье?

Очень часто мужчины спрашивают про подогрев сидений автомобиля, как часто и как долго пользоваться этой опцией. Ответ — все хорошо в меру. Подогрев полезен для того, чтобы не допустить переохлаждения мужских половых органов в момент посадки автомобиль и начала движения, но и использовать эту опцию долгое длительно нецелесообразно. Достаточно нескольких минут, далее либо выключить, либо установить минимальный уровень подогрева.

Мужские проблемы. Они молодеют? Кто сейчас пациенты уролога?

На сегодняшний день пациенты современного уролога — это все мужчины от 18 лет и

старше. Раньше считалось, что уролог лечит только «дедушек». На самом деле спектр патологий куда более широк. Молодых людей могут беспокоить и аномалии развития, и инфекционно-воспалительные заболевания мужской половой сферы, сексуальные расстройства (связанные с нарушением выработки мужских половых гормонов), эректильная дисфункция. В современных реалиях очень много молодых людей, находившихся на СВО, возвращаются с определенными проблемами в половой сфере.

Грамотный уролог всегда поможет разобраться в данных проблемах. В Челябинской областной клинической больнице функционирует Центр мужского здоровья. С пациентами, которым необходима коррекция андрологических проблем, мы и работаем.

Есть ли какие-то особенности в урологии как направлении медицины именно в Челябинской области? Возможно, оказывают влияние на пациентов и в целом мужчин климат, генетический код, кухня.



Если говорить об особенностях населения Челябинской области, то в первую очередь хочется отметить, что наш регион является эндемичным по мочекаменной болезни. Одни из главных причин — жесткая вода, наследственность. Урал — достаточно холодный регион, соответственно мы потребляем много жирной и высококалорийной пищи, что, как я уже говорил, отрицательно сказывается на гормональном статусе, формирует избыточный вес со всеми вытекающими последствиями.

Хочется пожелать всем читателям и слушателям крепкого здоровья, хорошего

настроения, больше находиться на свежем воздухе, меньше волноваться и заниматься спортом! А если возникают какие-то проблемы, тянуть с их решением не нужно. У современного уролога в арсенале большое количество актуальных, малоинвазивных методов исследования и лечения урологической патологии. Первичный прием проведет амбулаторный уролог. Он же проведет дообследование и при необходимости назначит лечение. Если же потребуются более детальные исследования, есть различные уровни оказания специализированной урологической помощи, в том числе высокотехнологической. Ждем вас!