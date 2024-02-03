Уроки труда вернутся в российские школы с 1 сентября 2024 года

Чему на них будут учить

В 2024 году в российских школах появится новый предмет «труд», который заменит существующий сейчас предмет «технология». Как рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ, в программу будут включены обязательные модули, а также модули по выбору. Основной задачей уроков станет знакомство с миром профессий и приобретение базовых навыков работы с различными предметами.

На уроки труда с 1-го по 4-й класс будет выделен один час в неделю. Для каждого года обучения предусмотрены четыре модуля:

технологии, профессии и производство;

технологии ручной обработки материалов;

конструирование и моделирование;

информационно-коммуникативные технологии.

В 5—7-х классах на уроки труда будет отведено по два часа в неделю, в 8-м и 9-м классах — по одному часу. Будут введены обязательные модули и модули по выбору.

В числе обязательных модулей:

производство и технологии;

робототехника;

компьютерные технологии. Черчение;

технологии обработки материалов и пищевых продуктов;

3D-моделирование, прототипирование, макетирование.

В числе модулей по выбору — автоматизированные системы, животноводство и растениеводство. Также могут быть разработаны дополнительные модули с учетом социально-экономических потребностей регионов.

«Урок труда — яркий пример того, как ценный опыт советской школы можно наполнить новым смыслом, исходя из современных реалий и актуального запроса общества. Мы прививаем подрастающему поколению осознанные ценности труда, обучаем полезным навыкам. Учебные программы по предмету составляются с учетом наиболее востребованных на сегодняшнем рынке труда профессий»,— прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Напомним, в 2023 году Госдума приняла поправки к закону «Об образовании», которые закрепили обязанность школьников трудиться. Теперь для привлечения ребят к труду разрешение родителей не потребуется.