Урны, мосты и дорожка вдоль Шершней: топ-5 идей, которые предложили горожане для велокарты Челябинска

Все пожелания челябинцев принимает управление архитектуры города

Управление архитектуры в Челябинске продолжает собирать идеи для велокарты — онлайн инструмента, где каждый челябинец может высказать свои соображения по поводу организации велодвижения в городе. Предполагается, что велокарта ляжет в основу концепции развития велосипедной инфраструктуры.

Идеи для формирования комфортной велосреды в Челябинске собирают несколько лет, но в последнее время все активнее. Очередным катализатором стал Московский урбанфорум. Алексей Текслер, будучи участником форума, ради эксперимента проехал по улицам города на велосипеде. А после — поручил мэрии Челябинска разработать программу развития велосети. Губернатор отметил, что Челябинску не хватает безбарьерной среды, велодорожек, велопарковок и прочей инфраструктуры.





С его подачи управление архитектуры, вместе с комитетом дорожного хозяйства сейчас готовят ТЗ для разработчиков концепции. Горожане-велосипедисты могут поделиться своими мыслями, идеями и пожеланиями через специальную форму «Чего хочет город» от консалтингового бюро «Стрелка».

Спустя неделю мы решили посмотреть, что же предложили челябинцы. Большинство пишет про занижения бордюров и велодорожки вдоль крупных магистралей, чтобы ездить на велосипеде было безопасно. Мы выделили топ-5 интересных идей, которые сделают Челябинск городом для велосипедистов. Да, некоторые из них утопичны, но на то они и идеи.

Мосты через Миасс в самых удобных местах





Например, с ул. Косарева к Манхеттену и Зоопарку, или с Университетской набережной через плотину пруда Коммунар (там для начала предлагают закопать трубы и расширить опасную тропинку в городской бор), у ТРК Родник, в центре вдоль ул. Кирова и обязательно у строящегося Конгресс-холла (то есть концертного зала).

Урны





Мы даже не знали, а вот в Копенгагене для велосипедистов сделаны не только дорожки, отдельные знаки и парковки, но даже специальные урны. Они с наклоном, чтобы проезжающие мимо велосипедисты не промахивались. Эту идею поддержали сразу несколько пользователей велокарты. И мы тоже.

Променад вдоль Шершней

Отличная идея — создать не просто велодорожку, а сразу прогулочный маршрут вдоль плотины Шершневского водохранилища. Дорожка может послужить дублером уже имеющейся и также связать северо-запад с центром. «Обеспечьте качественное покрытие, а красивые виды там уже есть, но только уберите уже эту опасную арматурину, что торчит на въезде с Шершневского кольца», пишут горожане.

Пешеходная набережная





Шальная идея — сделать улицу Университетская набережная велосипедной по праздникам и выходным. В качестве аргументов челябинцы приводят тот факт, что вся инфраструктура тут уже готова, местные жители активно пользуются велосипедами, да и переход на ту сторону улицы, к городскому бору станет безопаснее. От себя добавим: если полумарафоны тут уже бегали, то почему нет?

Полноценные дорожки из отдаленных районов в центр

В топе — дорожки с северо-запада, ЧМЗ и Ленинского района. Несколько желающих ездить в город на велосипеде нашлось в «Звездном», «Залесье» и «Вишневой горке». Жители ЧТЗ и Чурилово предпочитают добираться до города на личном или общественном транспорте. Или просто не знают про этот опрос.

Добавим, что формально, сбор идей объявили чуть больше недели назад. В реальности, этот проект разрабатывается несколько лет: первую велодорожку в городе построили 9 лет назад.

В прошлом году власти Челябинска объявили, что в 2021–2022 годах запланированы велодорожки на ул. Бейвеля (почти 4 км), Маршала Чуйкова (1,5 км) и ул. 2-й Эльтонской, до Первого озера (800 м). А вице-мэр по городской среде Александр Егоров анонсировал более 100 новых велопарковок по всему городу. В апреле 2021 года должность Егорова упразднили.

Прямо сейчас завершается реконструкция Комсомольского проспекта, вдоль которого проложена велодорожка. Кроме того, власти города планируют оборудовать некоторые маршруты специальными мобильными станциями по ремонту велосипедов.



На схеме «Стрелки» видно, какие велодорожки есть в городе, а какие — нужны



В 2020 управление архитектуры уже проводило опрос среди велосипедистов, чтобы выяснить, какие районы особенно нуждаются в велодорожках. А в июле 2021 консалтинговое бюро «Стрелка» составило рейтинг велофрендли-городов-миллионников России. И Челябинск занял там восьмую строку. Эксперты, основываясь на перемещениях курьеров служб доставки считали и составляли схемы улиц, где необходимы велодорожки. В Челябинске таких оказалось 56.