УрГЭУ планирует открыть центр территориального доступа в Сатке

Представитель одного из ведущих вузов Урала посетила город

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) совместно с администрацией Саткинского района открывает Центр территориального доступа. Это даст возможность жителям Сатки учиться в одном из ведущих уральских вузов, при этом не выезжая из своего города.

С рабочим визитом в Сатку прибыла директор Института непрерывного и дистанционного образования УрГЭУ Екатерина Ялунина. Она встретилась с главой Саткинского района Александром Глазковым, чтобы разработать план мероприятий по открытию центра, который даст возможность местным жителям получать высшее образование в одном из ведущих вузов Урала, совмещая работу и учебу. Обучение будет проводиться по уровням бакалавриата и магистратуры. Продолжительность курса обучения составит 2 года 10 месяцев.

«Также состоялась встреча Екатерины Ялуниной с руководителем Горно-керамического колледжа Флерой Симбиряковой и презентация направлений подготовки преподавателям и студентам колледжа. Все предлагаемые УрГЭУ профили — в сфере бизнеса, управления персоналом, различных областей экономики и юриспруденции — востребованы на рынке труда г. Сатка», — сообщили в пресс-службе администрации Саткинского района.

Напомним, в Челябинской области Центры уже действуют в Копейске, Магнитогорске и Пласте.