Урбанист Илья Варламов поделился впечатлениями от визита в Челябинскую область

Блогер посетил Златоуст, Сатку, Усть-Катав и Челябинск.

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Известный блогер Илья Варламов поделился впечатлениями о визите в Челябинскую область. Урбанист посетил 4 города и оставил свои впечатления о каждом из них.



За время, проведённое на Южном Урале Илья Варламов побывал в Златоусте, Сатке, Усть-Катаве и Челябинске. В своём телеграм-канале блогер составил краткие отчёты по каждому из них. Особенно досталось Златоусту и Усть-Катаву. Первый Илья Варламов назвал «рыхлым» городом без центра, а состояние второго охарактеризовал как «плачевное».

«Денег хватает только на текущий ремонт дорог, да и то не везде. Завод, кажется, с советских времён вообще не изменился, только с 12 тысяч сотрудников там осталось 3. Говорят, завод несколько лет пытались продать, но на такой товар не нашлось купца»,— написал про Усть-Катав Илья Варламов.

Более приятную характеристику урбанист оставил о Сатке. Илья Варламов назвал город интересным и обязательным к посещению и отметил работу комбината «Магнезит» по благоустройству. Также блогер подчеркнул наличие в Сатке общественных пространств и стрит-арта, однако не оставил в стороне и негативные стороны глубинки.

«Кроме завода тут есть ещё старый олигарх Юрий Китов, человек без чувства вкуса и чувства меры. В то время как комбинат пытается вытащить город в светлое будущее, Китов в лучших традициях 90-х строит в старом центре свои замки — что-то среднее между придорожными шашлычными и декорациями к байк-шоу Хирурга»,— заявил Илья Варламов.

Отметил урбанист и Челябинск. Особенно Илья Варламов подчеркнул, что из областной столицы начали пропадать заборы, но также не оставил без внимания и другие стороны городской жизни.

«Про Челябинск я уже много писал, повторяться не буду. Из нового — в городе начали спиливать заборы, это просто прекрасно. А ещё по всему центру ГИБДД развесила яркие кислотные таблички, призывающие водителей соблюдать правила. Надеюсь, это недоразумение как можно скорее с улиц города исчезнет. А в остальном всё по-прежнему: город ждёт перемен»,— заключил блогер.

Напомним, что в воскресенье, 7 июня, Илья Варламов и Алексей Текслер пешком прошлись по Челябинску. Маршрут губернатора и блогера проходил от памятника Курчатову до центра города через проспект Ленина, пешеходную часть улицы Кирова, цирк, Торговый центр, ДС «Юность». Как позднее рассказал Алексей Текслер, разговор в основном шёл о Челябинске и о том, как его улучшить.