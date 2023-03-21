Уральцы заключили 100 тысяч договоров в рамках бесплатной догазификации

Такого показателя удалось достичь всего за два последних года

С 2021 года по март нынешнего года в регионах Уральского федерального округа заключили практически 100 тысяч договоров на догазификацию домовладений. Об этом заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В половине случаев голубое топливо уже доведено до границы участков (52 тысячи), а общий потенциал догазификации на Урале составляет более 200 тысяч домовладений. На данный момент порядка 160 тысяч домов уже участвуют в региональных программах догазификации, причем техническая возможность подключения к газу обеспечена у 130 тысяч домовладений.

«Важно, чтобы люди получали фактическую возможность пользоваться газом. По поручению президента льготные категории граждан имеют право на социальные выплаты для проведения газовых сетей на своём участке и покупки оборудования. Необходимо максимально полно доносить эту информацию для потенциальных абонентов и помогать им с получением поддержки», — заявил Владимир Якушев.

Комплексный договор на поставку газа во всех уральских регионах можно оформить через многофункциональные центры. В рамках этого договора строится газопровод от точки подключения до объекта капитального строительства, находящегося в границах участка заявителя. По этому же документу поставляется сам газ и осуществляется техническое обслуживание. До участка трубу «тянут» без привлечения средств жителей: им нужно оплатить проведение сетей внутри участка и купить газовое оборудование.

Льготники могут получить на эти цели социальные выплаты, а сама программа социальной газификации стала бессрочной. Так, например, в Челябинской области действует программа, по которой льготные категории граждан могут компенсировать затраты на покупку внутридомового газового оборудования. К льготникам в нашем регионе относятся семьи мобилизованных южноуральцев. ИА «Первое областное» рассказало об истории одной из таких семей из Кыштыма, где их жилье бесплатно подключили к голубому топливу.