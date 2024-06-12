Уральцы выполнили более 60% работ по восстановлению подшефных территорий на Донбассе

Строительство жилья и объектов инфраструктуры в ЛНР и ДНР остается на контроле полпреда

Регионы Урала продолжают активно восстанавливать подшефные территории в Луганской и Донецкой народных республиках. Напомним, Курганская и Тюменская области помогают восстанавливать легендарный Краснодон, югорские строители работают в Макеевке, свердловчане — в Тельмановском районе, Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область помогают вернуться к мирной жизни жителям Волновахского района, плюс в зоне ответственности южноуральцев Ясиноватский муниципальный округ.

Всего до 2028 года регионами Урала и Западной Сибири было запланировано провести более 1,1 тыс. мероприятий в ДНР и ЛНР. Из них на данный момент завершено свыше 700 объектов. По словам полпреда президента РФ на Урале Владимира Якушева, работы ведутся опережающими темпами.

«Регионы Уральского федерального округа активно работают с подшефными территориями. Уже выполнено более 60% работ из объема, запланированного до 2028 года. Восстановлено свыше 400 жилых домов, 81 объект ЖКХ, 47 школ, 34 детских сада, 28 медицинских учреждений. Все это напрямую влияет на качество жизни в муниципалитетах Донбасса. Летом на Урале мы ждем на отдых и оздоровление детей из подшефных территорий», — отметил полпред.

В 2024 году регионы УрФО планируют построить и восстановить 144 объекта, из них уже завершены ремонты котельной в Ясиноватой, амбулатории в селе Анадоль, остановок общественного транспорта в Краснодоне, пищеблоков в школах Макеевки. В настоящее время строительно-монтажные работы проводятся почти на 70 объектах.

Отметим, благодарность в адрес Челябинской области и лично губернатора Алексея Текслера постоянно звучит в телеграм-канале главы Ясиноватой Дмитрия Шевченко. Он рассказывает, что благодаря поддержке региона-шефа стало возможным восстановление многоквартирных домов, реализация программы по замене инженерных коммуникаций холодного водоснабжения и системы отопления в МКД, капремонт сети автомобильных дорог и многое другое:

«Планируем отремонтировать не менее 80 тысяч кв. метров дорожного полотна, что является рекордом в истории города. Работы финансирует Челябинская область. Большое внимание в вопросах восстановления в Ясиноватой уделяем коммунальной инфраструктуре. В этом году будут выполнены ремонты котельных, замена теплотрасс, утепление теплотрасс, замена водоводов и оборудования... Работы финансируются Челябинской областью», — пишет Дмитрий Шевченко.