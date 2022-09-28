Уральцы выбрали для летнего отдыха Казахстан и Челябинскую область — ВЦИОМ

Загорать в Турцию никто не полетел

Казахстан и Челябинская область стали самыми популярными направлениями летнего отдыха среди жителей Уральского федерального округа в 2022 году. Это следует из данных опроса, которые предоставила информационному агентству «Первое областное» пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



ВЦИОМ опросил 1600 россиян и выяснил, где они проводили отпуск летом 2022 года. Выяснилось, что отдых за границей выбрали 2% соотечественников (для сравнения: в 2021 году таких было 13%), при этом самыми популярными направлениями стали Турция, Абхазия и Казахстан.



Внутреннему туризму отдали предпочтение 16% опрошенных, и чаще всего для поездок люди выбирали Санкт-Петербург и Москву.



Картина отпускных предпочтений жителей Урала заметно отличается от общероссийской. Например, подавляющее большинство респондентов (92%), выбравших отпуск за границей, ездили в Казахстан. Остальные 8% отдыхали в Абхазии. В странах дальнего зарубежья этим летом не был ни один из опрошенных.



Не стали далеко ездить и те, кто выбрал отдых внутри России. Большинство уральцев этим летом путешествовало по Уралу, причем в Челябинск и Челябинскую область съездили 19% опрошенных, еще 6% отдельно выделили посещение Златоуста. В Свердловской области провел отпуск 21% жителей округа, в Тюменской — 14%.



В Москве побывали 14% респондентов, в Дагестане (Дербенте и Махачкале) — 12%. Популярность остальных направлений (включая Санкт-Петербург) находится в пределах 3—6%.



На вопрос, что больше всего понравилось в отдыхе в России в этом году, уральцы дали следующие ответы: хорошая погода и жаркое лето (29%), красивая природа (18%) и качественное времяпрепровождение (16%). Каждому четвертому опрошенному несколько испортили впечатления от отдыха высокие расходы на жилье, питание и транспорт. В то же время более половины респондентов заявили, что отпуск их полностью устроил.

Репортаж о том, как дауншифтеры развивают туризм в уральской глуши, читайте на сайте ИА «Первое областное».