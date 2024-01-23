Уральцы собрали 216 млн рублей и более 600 тонн «гуманитарки» в рамках проекта «Всё для Победы!»

Полпред президента в УрФО обсудил с Народным фронтом итоги 2023 года и планы на 2024‑й

Полномочный представитель президента РФ на Урале Владимир Якушев провел совещание по координации работы региональных отделений Народного фронта во вверенном ему округе. Полпред обсудил с заместителем руководителя исполкома ОНФ Борисом Подольным и руководителями региональных исполкомов итоги работы отделений в 2023 году и планы на 2024 год.

Одной из ключевых тем стал проект Народного фронта «Всё для Победы!». Полпред поблагодарил жителей УрФО за участие в этом проекте и сообщил, что за 2023 год было собрано 216 миллионов рублей и 633 тонны гуманитарного груза.

«Это не просто цифры. Это результат нашего объединения, взаимопомощи, и, самое главное, тот дух патриотизма и чувства товарищества, которые присущи каждому гражданину России. Мы показали, что в столь суровое время можем стоять плечом к плечу, решать задачи, которые стоят перед нами»,— подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, с февраля 2023 года в Челябинской области медиахолдинг «Первый областной» и Народный фронт провели шесть телемарафонов «Всё для Победы!» в поддержку бойцов СВО, когда весь день на экране зрители видят специальный QR‑код, по которому можно сделать перечисления на специальный счет Народного фронта. За это время южноуральцы собрали почти 17 миллионов рублей.

Участники встречи также предметно обсудили вопросы координации работы по отработке обращений граждан по итогам проведения прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным». В 2023 году общение с главой государства прошло в новом формате. Уже на этапе сбора вопросов подключился «Народный фронт». От жителей УрФО поступило 113 тысяч вопросов.

Владимир Якушев поручил руководителям исполкомов лично контролировать процесс рассмотрения обращений и подготовки ответов, активно взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти для поиска оптимальных решений.

«Важно максимально оперативно обработать все поступившие обращения. Ни один вопрос не должен остаться без внимания и ответа. Ведь каждый из них — это конкретный человек с конкретной проблемой»,— подчеркнул полпред.