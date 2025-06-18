Уральцы сняли документальный фильм о бойцах СВО

Картина показывает работу полевого госпиталя «без купюр»

Челябинцам покажут документальный фильм «Триста» (16+) о специальной военной операции. Картина снята уральским общественником Евгением Маленкиным, проходившим службу «за ленточкой» в группировке «Север».

Как рассказали в Минкульте Челябинской области, документальное кино рассказывает о работе полевого госпиталя и показывает кадры, как раненым делают операции. Часть кадров заретуширована — режиссер старался передать всю правду без прикрас.

«Фильм тяжелый. Здесь нет места для глянцевых персонажей — перед нами предстают обычные люди: вчерашние учителя, инженеры, рабочие, которые в одночасье стали воинами. Это не просто хроника событий, это глубокое погружение в человеческие судьбы. Каждая история — отдельный мир, полный боли, страха, но и невероятной силы духа, который позволяет преодолевать немыслимые испытания. Каждый день — это борьба за жизнь, за возможность увидеть завтрашний день», — рассказывает о своей работе Евгений Маленкин.

Героями картины стали врачи, бойцы и водители эвакуационных бригад: Дизель, Чайка, Винни и Тула, медики полевого госпиталя «Кобра», «13», Воробей и начмед Стоян, фельдшер с позывным Магадан. Госпиталь, о котором рассказывают в фильме, спас за два месяца более 2 тысяч жизней.

В Челябинске кино покажут в Публичной библиотеке и Доме общественного собрания.