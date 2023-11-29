Уральский Росприроднадзор исследует место разлива фенольной смолы на дороге Челябинск — Троицк

Грузовик с цистерной вылетел в кювет

В Уральском управлении Росприроднадзора сообщили, что на дороге Челябинск — Троицк в результате ДТП разлился концентрат фенольной смолы. Специалисты исследуют место и далее примут предусмотренные законом меры, сообщает ведомство.

Авария произошла еще 22 ноября. Грузовик SCANIA с цистерной вылетел в кювет. Перевозимый концентрат фенолформальдегидной смолы вылился на почву.

«Для проверки указанного факта сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с экспертами филиала ФГБУ „ЦЛАТИ по УФО“ по Челябинской области выехали на место происшествия, где ими было зафиксировано место разлива концентрата фенолформальдегидной смолы, площадь которого составила 153 квадратных метра», — сообщили в ведомстве.

Эксперты отобрали пробы почвы. Их проверят и далее в управлении примут предусмотренные законом меры реагирования на инцидент.