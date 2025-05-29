Уральский полпред возложил цветы к памятнику российскому воину в Троицке

Город на границе с Казахстаном стал одним из пунктов мотопробега

Полпред президента в УрФО Артем Жога в рамках второго Уральского мотопробега, посвященного 80-летию Великой Победы, заехал в Троицк. Там он возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному российскому воину и погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

У памятника Артем Жога пообщался с отрядом юных пограничников «Кордон 74», поисковиками и активистами «Движения Первых».

«Хорошие ребята, которые любят свою малую Родину»,— отметил полпред.

В первый день мотопробега группа проехала почти 600 километров по Челябинской области.

«Главное впечатление — очень красивый и удивительный Урал. Каждые 100 км менялся ландшафт, потрясающие виды: горы, лес, озера, степь»,— написал Артем Жога в своем телеграм-канале.

Завершили день в городе трудовой доблести Магнитогорске. Но это не конечная точка маршрута мотопробега, отмечает полпред.