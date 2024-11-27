Уральский полпред президента провел личный прием граждан

Артем Жога взял на контроль обращения жителей

Полномочный представитель президента РФ на Урале Артем Жога пообщался с жителями всех регионов округа, в том числе Челябинской области. В режиме ВКС он принял 12 человек, сообщает пресс-служба полпреда.

Полпред отметил высокий уровень гражданской активности жителей регионов Уральского федерального округа: все чаще участники таких приемов просят не только за себя, а выступают как представители больших групп людей.

«Радует, что всех заявителей интересуют вопросы, которые касаются сразу большого количества жителей городов и поселков округа», — прокомментировал он.

В личном приеме также приняли участие главы регионов, их заместители, руководители профильных ведомств, главные федеральные инспекторы.

Руководство Челябинской области представил первый заместитель губернатора Станислав Мошаров.

«По итогам общения с жителями регионов Уральского федерального округа все вопросы поставлены под личный контроль. Также губернаторам мониторить ход и качество ремонтных работ на объектах инфраструктуры», — поручил Артем Жога.