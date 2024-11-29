Уральский полпред предложил отправлять чиновников в Донбасс с гуманитарными миссиями

По мнению Артема Жоги, такой опыт поможет им эффективнее помогать бойцам

В преддверии Дня Героев России полпред президента России Артем Жога встретился с уральцами, удостоенными высокого звания. Во встрече участвовали Герой России, президент Российской Ассоциации Героев, депутат Госдумы Владимир Шаманов, Герой России Геворк Исаханян, а также Герои России из регионов Уральского федерального округа: Сергей Воронин, Сергей Евланов, Дмитрий Еремин, Сергей Зяблов, Олег Касков, Сергей Мыльников, Рустам Сайфуллин, Владимир Шарпатов, Максим Шоломов и Дамир Юсупов.

«Высокое звание Героя несет с собой большую ответственность. Мы гвардия Верховного главнокомандующего, нашего президента, которая поддерживает его во всех решениях и начинаниях. На нас равняется подрастающее поколение. Важно, чтобы Герои России брали на себя функцию наставников, сотрудничали с общественными детскими и молодежными организациями. Помогали участникам специальной военной операции и их близким на площадках филиалов фонда „Защитники Отечества“», — акцентировал Артем Жога.

Он также добавил, что к этой работе нужно подключать военнослужащих, которые возвращаются с СВО, способствуя их социализации и интеграции в мирную жизнь.

Участники встречи рассказали полпреду о своей деятельности и сложностях, с которыми им приходится сталкиваться. По их словам, одна из проблем сейчас — это обеспечение раненых бойцов медицинской помощью, а также протезирование и дальнейшее сопровождение военнослужащих, получивших тяжелые травмы.

Кроме того, Герои отметили, что нередко сталкиваются с черствостью чиновников. Полпред согласился, что такие ситуации бывают. Подчеркнул, что подобное отношение недопустимо, попросил сообщать ему о таких случаях и заверил, что каждый из них будет рассматриваться индивидуально. Артем Жога также напомнил о проекте «Доброслужащий», который реализуется в ХМАО — Югре, когда чиновники во время своего отпуска отправляются с гуманитарными миссиями в Донбасс.

По мнению полпреда, тиражирование этой практики поможет госслужащим глубже погружаться в проблематику, с которой к ним обращаются, и тем самым повышать эффективность своей работы.

Также Герои выступили с предложениями по совершенствованию своей дальнейшей работы. Полпред поблагодарил гостей за активную позицию и заверил, что все идеи будут проработаны.