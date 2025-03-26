Уральский полпред поручил выработать единый стандарт помощи ветеранам СВО

Филиалы фонда «Защитники Отечества» должны подготовить перечень предоставляемых услуг и мер поддержки для унификации

Полномочный представитель президента РФ на Урале Артем Жога поручил унифицировать подходы к работе с ветеранами и их близкими в регионах федерального округа, а наиболее успешные практики распространить на другие округа, сообщает пресс-центр полпредства.

«По итогам посещения филиалов фонда „Защитники Отечества“ в регионах УрФО отметил для себя, что услуги оказываются неодинаково. Конечно, у субъектов разные возможности, помещения филиалов также сильно отличаются, но тем не менее нужно будет унифицировать подходы к работе с ветеранами и их близкими, обобщить наиболее успешные практики и распространить их не только на наши регионы, но и на другие федеральные округа», — сказал, в частности, полпред.

Для выработки стандарта все филиалы должны подготовить перечень предоставляемых услуг и мер поддержки.

Кроме того, формат административных условий для получения социальной помощи необходимо упрощать, убирать лишние требования, уверен полпред.

«Необходимо также качественно повысить информирование о мерах социальной поддержки в регионах УрФО, текущий уровень точно недостаточен», — добавил он.

Отметим, с момента открытия в филиалы в УрФО обратились 64 тысячи человек — участников СВО и членов их семей. 93% обращений, а это 183 тысячи вопросов, уже решены. Наиболее востребована сейчас психологическая поддержка, особенно семьям с детьми.

Также среди частых обращений полпред обозначил вопросы по без вести пропавшим — «работа с такими обращениями требует особого внимания и деликатного подхода»; отдельная тема — выдача удостоверений участников боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер», работа в этом направлении активно ведется.

Также среди успешных практик озвучен опыт Курганской области. В регионе участники СВО перед отправкой в зону боевых действий сдают биоматериалы на случай, если потребуется экспертиза ДНК.