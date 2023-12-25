Уральский полпред поручил организовать новогодние каникулы без эксцессов

Повышенное внимание — массовым мероприятиям, особенно с участием детей

Полномочный представитель президента РФ на Урале Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Основной темой стала подготовка всех служб округа к работе в новогодние праздники.

Полпред напомнил, что новогодние каникулы — это традиционно период повышенной нагрузки на все коммунальные службы, а также органы правопорядка, здравоохранения и другие ведомства. И успешное прохождение во многом зависит от качественной подготовки.

«Задача для всех органов власти — организовать работу профильных структур так, чтобы ничто не омрачало жителям новогодние каникулы. Приоритеты — безопасность людей, стабильная работа ЖКХ, оперативная реакция на все нештатные ситуации», — акцентировал Владимир Якушев.

Полпред также добавил, что повышенное внимание нужно уделить проведению массовых праздниках, особенно с участием детей, и на профилактической работе. Важно еще раз напомнить жителям правила безопасной эксплуатации электроприборов, использования пиротехники, действия при пожарах и других происшествиях.

Добавим, оперативные штабы, посвященные работе служб в новогодние праздники, прошли во всех регионах федерального округа, в том числе в Челябинской области: определены задачи, разработаны алгоритмы действий.