Уральский полпред побывал в соцобъектах, восстановленных Челябинской областью в Донбассе

Артем Жога рассказал о «главном результате работы по восстановлению регионов»

Уральский полпред Артем Жога в ходе своей поездки по подшефным территориям регионов УрФО в Донбассе посетил школу и детский сад, восстановленные Челябинской областью в Ясиноватой. Напомним, регион взял шефство над городом в июне 2022 года, и за это время восстановлено более двух десятков социальных объектов.

Как рассказали в полпредстве, дети и педагоги тепло встречали высокого гостя с Урала: детсадовцы прочитали стихи и подарили пирог, выпеченный работниками отремонтированного пищеблока.

Школьники рассказали полпреду об образовательном учреждении и своих достижениях, показали музейную комнату «Связь поколений», где представлены подвиги участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также подарили Артему Жоге картину и книгу, посвященную дружеским связям между Ясиноватой и Южным Уралом.

«Сегодня много общался с детьми — от самых малышей до уже почти взрослых юношей и девушек. Эти ребята пережили больше, чем иной взрослый, но не потеряли себя. Их глаза горят, они смело и уверенно смотрят в будущее, строят мечты и охотно делятся планами. Именно ради этого мы и работаем. И это самый главный результат всех усилий по восстановлению регионов», — подчеркнул полпред.