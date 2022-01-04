Уральский НОЦ запустит в ЮУрГУ образовательную программу для магистрантов

Она поможет предприятиям региона найти своих специалистов

В 2022 году в Южноуральском государственном университете планируют запустить образовательную программу для магистрантов от Уральского научно-образовательного центра. Она позволит студентам не только проходить практику на предприятиях-партнерах НОЦ, но и удовлетворить заинтересованность последних в квалифицированных специалистах. О целях программы агентству ТАСС рассказал директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра Игорь Манжуров.

НОЦ планирует запустить новые образовательные программы для магистрантов в ведущих вузах Свердловской, Курганской и Челябинской областей в 2022 году. Предприятия в регионах нуждаются в математиках, химиках, конструкторах и технологах. Как правило, набор абитуриентов по программе проходит в том числе и по запросу предприятий, которые помогают вузу в поддержании и обновлении инфраструктуры, материальной базы, предоставляют студентам возможность для практики.

«Магистерские программы, как проект, сейчас действительно разрабатываются. Нам очень важно, чтобы было погружение магистрантов в процессе учебы в проекты НОЦ. Надеюсь, в 2022 году такие программы уже будут», — сказал Игорь Манжуров.

Запустить программы планируется в трех ведущих вузах регионов: Уральском федеральном университете, Южно-Уральском и Курганском госуниверситетах. Пилотной площадкой для отработки программ может стать УрФУ. Предприятия-партнеры НОЦ, по словам директора по развитию, заинтересованы в большом количестве специалистов, среди которых химики, математики, программисты.

Южно-Уральский госуниверситет разработал и апробировал 15 программ повышения квалификации для сотрудников предприятий, в том числе для ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО НТЦ «Конар», АО ПГ «Метран», АО «НИИМаш» в Нижней Салде, ПАО «Курганмашзавод», ООО «Приводная техника». Обучение по данным программам будут проходить сотрудники любых предприятий и физические лица в целях повышения своей востребованности на рынке труда.