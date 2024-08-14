Уральский НОЦ вошел в число лучших в стране

Работу уральских ученых отметили на федеральном уровне

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр включен в первую лидерскую категорию среди всех НОЦ страны. Итоги за 2023 год подвел совет под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.



Данная категория позволяет центру претендовать на самый крупный грант для развития из федерального бюджета. Центр создан в трех областях — Свердловской, Челябинской и Курганской. Его наблюдательный совет возглавляет полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

«Сейчас самое главное — не останавливаться на достигнутом и продолжать исследования. Необходимы разработки и идеи, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны», — отметил Владимир Якушев.

Ученые ведут работу над проектами аэрокосмической сферы, новых материалов и энергетики, транспорта, объединяя усилия университетской и академической науки при участии промышленных партнеров и органов власти.

В числе основных определены новые разработки в изготовлении постоянных магнитов в комплексном проекте «Росатома», сепаратора для обогащения руд, компонентов перспективной авиационной техники и другие.