Уральский научный центр займется производством высокочастотных радаров

Планами на 2022 года ректор УМНОЦ Виктор Кокшаров поделился с Владимиром Якушевым

Руководство Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) озвучило планы дальнейшего развития. Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров на встрече с полномочным представителем президента Владимиром Якушевым рассказал о запуске мелкосерийного производства высокочастотных радаров для беспилотного транспорта. Подробнее о других темах встречи сообщает пресс-служба полночного представителя Президента в УрФО.

По словам Владимира Якушева, УМНОЦ обеспечивает кооперацию научных возможностей и материально-технической базы научных учреждений, вузов, промышленных компаний Урала. Предприятия УрФО обеспечивают более 80 процентов финансирования программы деятельности научного центра.

В 2021 году центром перевыполнены показатели по числу разработанных и переданных для внедрения в производство конкурентоспособных технологий и продукции, а также по числу патентов на изобретения.

Виктор Кокшаров также отметил создание и испытания образцов двигательной установки для возвращаемой ракеты-носителя. Проектом занимаются НИИ машиностроения, ГРЦ имени Макеева, Южноуральский госуниверситет. Также речь шла о создании новых конструкционных материалов с усиленной коррозионной стойкостью в солевых расплавах для реакторных установок атомных электростанций (УрФУ, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН в сотрудничестве с Госкорпорацией «Росатом»).

Виктор Кокшаров также отметил успехи НПО автоматики по созданию опытных образцов высокочастотного радара, которые применяются в системах управления беспилотным транспортом. В этом году предприятие планирует запустить разработку в мелкосерийное производство.

«Сегодня, в условиях санкций, нам как никогда необходимы собственные прорывные технологии, решения, которые обеспечат стабильность экономики и её развитие. Крайне важно выводить успешные разработки на рынок максимально быстро. И роль научно-образовательного центра в этом процессе велика. Я уверен, что совместная профессиональная деятельность учёных и бизнес-сообщества продолжит способствовать инновационному развитию государства и обеспечит дальнейший рост конкурентоспособности отечественного производства», — подчеркнул Владимир Якушев.

На встрече обсудили и финансовое обеспечение работы центра. Основная часть средств федерального гранта Минобрнауки России на развитие центра также будет направлена на реализацию проектов и составит не менее 70 процентов от общего объема.