Глава Саткинского района Александр Глазков и ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин подписали соглашение об открытии Центра территориального доступа. Он станет четвертым в Челябинской области после Копейска, Магнитогорска и Пласта.
Центр даст возможность молодым людям из Сатки получать высшее образование, совмещая работу и учебу. Обучение будет проводиться по уровням бакалавриата и магистратуры. Продолжительность обучения составляет 2 года 10 месяцев.
Александр Глазков выразил уверенность, что «такое образование будет пользоваться спросом среди нашей занятой молодежи».