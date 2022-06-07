Уральский экономический университет откроет центр в Сатке

Центр территориального доступа УрГЭУ даст возможность учиться, не выезжая из города

Глава Саткинского района Александр Глазков и ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин подписали соглашение об открытии Центра территориального доступа. Он станет четвертым в Челябинской области после Копейска, Магнитогорска и Пласта.

Центр даст возможность молодым людям из Сатки получать высшее образование, совмещая работу и учебу. Обучение будет проводиться по уровням бакалавриата и магистратуры. Продолжительность обучения составляет 2 года 10 месяцев.

Александр Глазков выразил уверенность, что «такое образование будет пользоваться спросом среди нашей занятой молодежи».

