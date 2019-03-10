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/ Уральский духовой оркестр выступит для южноуральцев

Уральский духовой оркестр выступит для южноуральцев

Для прекрасных дам исполнят праздничную программу «Женские глаза».
сегодня в 09:17
  |  Общество

Челябинская государственная филармония приглашает жителей и гостей Челябинска посетить выступление Уральского духового оркестра. Для прекрасных будет представлена специальная праздничная программа «Женские глаза».

В репертуаре Уральского духового оркестра — традиционная духовая, оперно-симфоническая, народная, танцевальная, эстрадная музыка, оперетта, джаз. Искать, пробовать, расширять рамки привычного — таким путём пошёл Уральский духовой со своим руководителем, вовлекая в сотворчество коллег по цеху — солистов филармонии и лучших музыкантов Челябинска. В составе оркестра работают высокопрофессиональные музыканты, а возглавляет его художественный руководитель и дирижёр, заслуженный артист России Игорь Ежов. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба челябинской филармонии.

Концерт Уральского духового оркестра состоится 11 марта в 18:30 в Концертном зале им. С. С. Прокофьева. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.

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