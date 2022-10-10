Уральский духовой оркестр выступил перед мобилизованными в Чебаркуле

﻿Резервисты услышали песни в исполнении солистов Челябинской филармонии

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9 октября в расположении Чебаркульской 90-й дивизии прошел концерт Уральского духового оркестра и артистов Челябинской филармонии. Музыканты и певцы выступили для мобилизованных резервистов, которые проходят на местном общевойсковом полигоне боевое слаживание, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.



Как сообщает Минкультуры региона, бойцам подготовили программу из патриотических песен, маршей, музыки, знакомой по кинофильмам. Кроме того, музыканты исполнили произведения Валерия Халилова — генерал-лейтенанта, художественного руководителя Академического ансамбля Российской армии имени Александрова.

«Концерты для наших военных уже стали традиционными. Хочется показать ребятам наше творчество, вдохновить их на подвиги. И наши артисты всегда с удовольствием отзываются на подобные мероприятия», — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Солдаты также послушали солистов Челябинской филармонии — Екатерину Берсеневу, Николая Игнатьева, Рустама Зайченко, Святослава Хазова. Кроме музыки были и танцы: резервисты увидели танго «Кумпарсита» Херардо Родригеса.

«Мы подготовили разноплановую программу. Сегодня прозвучали эстрадные, вокальные произведения, музыка из фильмов. Сыграли солирующие инструменты — труба, саксофон, ксилофон. Я сам 30 лет прослужил в армии. Военные оркестры очень важны. Мы созданы для того, чтобы поднимать настроение, вселять людям уверенность в себе. Знаю по опыту, что курсантам нравятся такие концерты», — рассказал художественный руководитель Уральского духового оркестра Игорь Ежов.

Добавим, концерты для солдат Минкультуры планирует проводить в чебаркульском гарнизоне каждое воскресенье.