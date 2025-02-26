Уральский атаман включен в состав президентского совета по делам казачества

Распоряжение подписал Владимир Путин

Атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов вошел в состав совета по делам казачества при президенте Российской Федерации, сообщает официальный сайт правительства Челябинской области со ссылкой на распоряжение главы государства от 25 февраля 2025 года.

Напомним, в декабре 2024-го Игорь Цыганов был избран атаманом на круге Оренбургского войскового казачьего общества и теперь возглавляет казаков на территории Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Курганской областей и Республики Башкортостан. Ранее он был атаманом казачьего общества «Станица Верхне-Уфалейская», с 2019 года занимал должность атамана второго казачьего военного отдела ОВКО, в июне прошлого года стал заместителем войскового атамана по Челябинской области. Казачьи общества, которые он возглавлял, являются одними из лучших в войске. Награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

На недавней встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Игорем Цыгановым обсуждались вопросы развития сотрудничества региональных властей с войсковым казачьим обществом. Глава региона отметил, что казаки героически проявляют себя при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, вместе с правительством области организуют сбор и отправку гуманитарной помощи в новые регионы России. Казачество вносит весомый вклад в охрану общественного порядка на всей территории Челябинской области, привлекается к охране государственной границы, активно участвует в патриотическом воспитании детей и подростков, подготовке допризывной молодежи, содействует организации казачьих школьных классов и дошкольных групп в детских садах.