Уральским танкистам в зоне СВО вручили государственные награды за мужество и отвагу

Благодаря 90-й гвардейской танковой дивизии освобождены более 80 населенных пунктов Донбасса

В зоне проведения специальной военной операции состоялась церемония награждения военнослужащих 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр». Государственные награды бойцам вручили заместитель командующего группировкой — начальник военно-политического управления генерал-лейтенант Кирилл Кулаков и командир дивизии, Герой России Александр Нилов, сообщает Министерство обороны РФ.

Танкисты получили медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, медали «Суворова», а также внеочередные воинские звания и памятные подарки.

Подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии с первых дней специальной военной операции ведут успешную боевую работу. Благодаря их самоотверженности, мужеству и героизму освобождены более 80 населенных пунктов Донбасса.