«Уральским авиалиниям» отказали в допуске на полеты из Челябинска в Стамбул и Дубай

Соответствующий приказ опубликовали на сайте Росавиации

Росавиация отказала в выдаче допуска авиакомпании «Уральские авиалинии» на полеты по двум направлениям. Речь идет о рейсах из Челябинска в Стамбул и Дубай. Соответствующий приказ опубликовали на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.



Согласно приказу, «Уральские авиалинии» запрашивали разрешение на полеты из Челябинска в Дубай два раза в неделю на основании административного разрешения авиационных властей ОАЭ на зимний сезон. Комиссия отказала в выдаче пропуска.

Авиаперевозчику также не разрешили выполнять полеты из Челябинска в Стамбул. Компания просила разрешение на выполнение рейсов дважды в неделю на основании административного разрешения авиационных властей Турции на этот зимний сезон.

По данным Росавиации, на полеты из Челябинска в Стамбул есть допуск у компаний «Ред Вингс» и «Аэрофлот», а из Челябинска в Дубай — у «Азур Эйр».