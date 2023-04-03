Уральские ученые вывели картофель, подавляющий рост опухолей

В создании нового сорта участвовали специалисты из Челябинска

Ученые из Уральского федерального аграрного НИЦ УрО РАН вывели картофель с высоким содержанием антиоксидантов (антоцианов) с необычным цветом плодов. Как сообщили в научно-исследовательском центре, новому сорту из-за темно-фиолетового цвета дали название «сапфир». От своих собратьев этот картофель отличается не только цветом, но и тем, что способен благотворно влиять на человеческий организм и подавлять рост опухолей.

«По нашим исследованиям, новый сорт „сапфир“ опережает другие по ряду характеристик. Он выделен за высокую и стабильную продуктивность, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клубней и хорошие вкусовые качества. Его можно выращивать как на Урале, так и в средней полосе России, Сибири», — говорит научный сотрудник Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН в Челябинске Тамара Дергилева.

«Сапфир» получили путем скрещивания фиолетового картофеля bora valley и сорта «роко». Работали над новым сортом более 10 лет в сотрудничестве с научным центром биологических систем и агротехнологий РАН и исследовательским центром картофеля имени А. Г. Лорха. Новый сорт устойчив к болезням, обладает хорошей урожайностью — до 50 тонн с гектара, а также имеет отличные вкусовые качества.





Правда, как отметила Тамара Дергилева, «сапфир» рядовые потребители смогут попробовать только через 2—3 года. Сейчас картофель проходит государственное сортоиспытание, после чего его включат в реестр селекционных достижений России. Авторы сорта утверждают, что плоды отлично подойдут для пюре, первых блюд и салатов, запекания и даже для чипсов и фри.

На прошлой неделе ИА «Первое областное» сообщало, что южноуральский селекционер вывел жаростойкий сорт картофеля под названием «шихан». Этот сорт отлично подходит для условий Челябинской и Оренбургской областей, устойчив к болезням и может выдать до 12—14 клубней с одного гнезда.