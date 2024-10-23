Уральские участники СВО задали вопросы заместителю Генпрокурора России

Сергей Зайцев по видеоконференцсвязи провел личный прием участников спецоперации и членов их семей

Замгенпрокурора России Сергей Зайцев провел личный прием участников специальной военной операции и членов их семей, мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

В числе тех, кто обратился, были, в том числе жители Еткуля, Чебаркульского и Агаповского районов.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, в окружное управление Генпрокуратуры РФ для участия в приеме прибыли военный прокурор Центрального военного округа Константин Ольховатенко и врио начальника штаба ЦВО Александр Линьков.

В Челябинской области для оперативного решения возникающих вопросов, помимо руководителя региональной прокуратуры Игоря Донгаузера, к видеоконференции подключились заместитель губернатора Станислав Мошаров, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова, уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко, руководители городов и районов, военные комиссары представители соцзащиты населения и многие другие.

В числе прочего в рамках приема заместителем Генпрокурора России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами были рассмотрены вопросы предоставления детям участников специальной военной операции горячего питания в образовательных учреждениях, оказания иных мер социальной поддержки, улучшения жилищных условий, организации уличного освещения, благоустройства территорий, оказания необходимых медицинских услуг, решения коммунальных проблем.

В свою очередь, с органами военной прокуратуры и военного командования предметно обсудили возможность сокращения сроков получения необходимых документов и выплат.

«По всем поступившим обращениям даны разъяснения, при наличии необходимости организованы надзорные мероприятия, ход и результаты которых поставлены на контроль», — рассказали в ведомстве.