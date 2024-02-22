Сегодня, 22 февраля, в Уральском федеральном округе Народный фронт совместно с вузами начнет сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Весь груз доставят в подразделения группировки войск «Центр». Акция пройдет при поддержке полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.
«Молодежь УрФО активно участвует в поддержке наших бойцов на СВО. В 2023 году подобный сбор проводили среди вузов Свердловской области, студенты собрали более 800 кг гуманитарного груза. Инициатива нашла живой отклик в других регионах. Поэтому было принято решение масштабировать акцию на весь УрФО», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
Студенты и педагоги будут собирать медицинские принадлежности, дождевики, инструменты для автомобилей, маскировочные сети, спальные мешки и средства личной гигиены. Сбор пройдет до конца апреля, а потом груз ко Дню Победы доставят военным.
Вузы выделят помещения для приема гуманитарной помощи. Также вещи можно будет передать в региональных отделениях Народного фронта.
Добавим, что в День защитника Отечества, 23 февраля, на телеканале ОТВ пройдет очередной телемарафон «Всё для Победы!». В течение дня зрители смогут отправить деньги на нужды бойцов, находящихся в зоне СВО. Организаторы, Народный фронт и медиахолдинг «Первый областной», проводят такие марафоны ежемесячно. Среди регионов России это уникальная практика.
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