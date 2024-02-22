Уральские студенты и педагоги соберут гуманитарную помощь для участников СВО

Груз отправят в подразделения группировки войск «Центр»

«Молодежь УрФО активно участвует в поддержке наших бойцов на СВО. В 2023 году подобный сбор проводили среди вузов Свердловской области, студенты собрали более 800 кг гуманитарного груза. Инициатива нашла живой отклик в других регионах. Поэтому было принято решение масштабировать акцию на весь УрФО»,

— отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.