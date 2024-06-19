Уральские регионы выработали алгоритм оперативного тушения лесных пожаров

Главное условие эффективности — предоставление полных сведений о реальной площади пожаров в первые сутки

Тушить лесной пожар нужно в первые сутки после его обнаружения, такую задачу поставил руководителям уральских регионов полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Конкретные меры по обеспечению необходимого количества личного состава и техники лесопожарных формирований обсудили на видеосовещании, которое провел заместитель полпреда Александр Калиберда.

В работе совещания приняли участие заместители губернаторов регионов УрФО, руководители территориальных органов МЧС России, департамента лесного хозяйства по УрФО и других федеральных ведомств.

Основной темой стало повышение эффективности профилактики и тушения ландшафтных (природных) пожаров. Отмечено, что с начала сезона в УрФО возникло 276 природных пожаров — на 1 728 меньше, чем в прошлом году. Общая площадь возгораний в 2024 году составила 1,6 тысячи гектаров (на аналогичный период прошлого года площадь пожаров составляла более 360 тысяч га). Оперативность тушения в первые сутки составляет 96%.

Заместители губернаторов доложили об обстановке в регионах и прогнозах на будущее.

Также выработаны конкретные меры для оперативной борьбы с природными возгораниями. Это предоставление полных сведений о пожарной опасности в лесах и реальной площади пожаров для принятия своевременных управленческих решений, а также организация эффективного межведомственного взаимодействия между всеми органами, задействованными в работе по тушению.

О результатах совещания доложено полномочному представителю президента Владимиру Якушеву.