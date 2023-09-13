Уральские регионы готовятся показать свои достижения на международной выставке «Россия»

Мероприятие откроется в начале ноября на ВДНХ

Регионы Урала, в числе которых и Челябинская область, привезут экспозиции со своими достижениями на международную выставку-форум «Россия». В пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева сообщили, что подготовка идет полным ходом.

«Цель выставки “Россия” — показать все многообразие и величие нашей страны. Регионы Уральского федерального округа подготовили оригинальные, запоминающиеся экспозиции. Они расскажут, чем живут Урал и Западная Сибирь: о достижениях в экономике и инвестиционном потенциале, культуре и традициях, науке, искусстве и людях», — отметил Владимир Якушев.

Полпред также подчеркнул, что регионы запланировали презентации местной кухни, встречи с амбассадорами, концерты и телемосты. Участники получат возможность пообщаться и договориться о сотрудничестве с коллегами из других областей.

Монтировать стенды начнут в ближайшее время, все возникающие вопросы решают оперативно.

Напомним, выставка-форум «Россия» пройдет на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Свои достижения представят все 89 регионов страны, а также федеральные ведомства, госкорпорации и дружественные государства. Все экспозиции займут более 250 тысяч квадратных метров.

Подробнее о проектах, с которыми выступит Челябинская область, — в отдельном материале «Первого областного».