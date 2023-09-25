Уральские регионы досрочно завершают программу переселения из аварийного жилья

Жилищные условия улучшили почти 130 тысяч человек

Регионы Урала планируют досрочно завершить программу переселения жителей из аварийного жилья. Менее чем за пять лет условия жизни улучшились почти у 130 тысяч человек, сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

Регионы переселяют жителей из домов, признанных аварийными до 2017 года. Три области — Челябинская, Тюменская и Курганская — в 2023-м году планируют на два года раньше завершить программу. Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ закончат работу в следующем году, а Свердловская область — в 2025, как и предусмотрено планом.

«Работа по улучшению условий проживания людей продолжится и после завершения программы. Следующий этап — это переселение жителей аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Это еще 2,27 миллиона квадратных метров жилья, где проживают 133 тысячи человек», — отметил Владимир Якушев.

По словам полпреда, механизмы в регионах уже отлажены. Теперь задача — сохранять темп.

Всего с начала действия программы в 2019 году жилищные условия улучшились у 129 тысяч уральцев. Регионы расселили более двух миллионов квадратных метров аварийных домов.

Напомним, ранее о досрочном завершении программы заявили в Челябинске и Магнитогорске.