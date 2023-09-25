Регионы Урала планируют досрочно завершить программу переселения жителей из аварийного жилья. Менее чем за пять лет условия жизни улучшились почти у 130 тысяч человек, сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.
Регионы переселяют жителей из домов, признанных аварийными до 2017 года. Три области — Челябинская, Тюменская и Курганская — в 2023-м году планируют на два года раньше завершить программу. Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ закончат работу в следующем году, а Свердловская область — в 2025, как и предусмотрено планом.
«Работа по улучшению условий проживания людей продолжится и после завершения программы. Следующий этап — это переселение жителей аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Это еще 2,27 миллиона квадратных метров жилья, где проживают 133 тысячи человек», — отметил Владимир Якушев.
По словам полпреда, механизмы в регионах уже отлажены. Теперь задача — сохранять темп.
Всего с начала действия программы в 2019 году жилищные условия улучшились у 129 тысяч уральцев. Регионы расселили более двух миллионов квадратных метров аварийных домов.
Напомним, ранее о досрочном завершении программы заявили в Челябинске и Магнитогорске.