Уральские производители народного ВПК показали, что умеют на «Патриотах Урала»

Артем Жога и Алексей Текслер посетили выставку народного военно-промышленного комплекса на форуме



В рамках форума на территории Автомобильного завода «Урал» состоялась выставка достижений уральских производителей народного военно-промышленного комплекса (ВПК), которую посетили полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом рассказывает корреспондент информагентства.

На выставке были представлены работы 24 разработчиков, демонстрирующие инновационные решения в области беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и индивидуальной защиты.

«Важно отметить, что многие разработчики, участвовавшие в первом форуме, вернулись с усовершенствованными изделиями. Эти экспонаты будут протестированы федеральным техническим советом», — подчеркнул Артем Жога.

Особое внимание привлекли разработки южноуральских производителей. Например, мобильный комплекс противодействия БПЛА «Сфера МБ» от челябинского радиозавода «Полет», который эффективно подавляет каналы управления БПЛА и может быть установлен как на технике, так и на земле.

Челябинская компания «Техстрой» представила несколько инноваций, включая детекторы БПЛА и подавители системы спутниковой навигации.

Безэкипажный катер с FPV-управлением, разработанный совместно южноуральскими и московскими инженерами, также вызвал большой интерес.

Артем Жога и Алексей Текслер высоко оценили уровень представленных разработок и подчеркнули значимость развития народного ВПК для обеспечения безопасности страны.

«Мы видим значительный вклад уральских предприятий и граждан в укрепление обороноспособности страны. Это пример истинного патриотизма и высокого профессионализма», — отметил Алексей Текслер.

Форум «Патриоты Урала» продолжает объединять усилия волонтеров, гражданских активистов и представителей власти в поддержке специальной военной операции.