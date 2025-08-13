Уральские чиновники осваивают азы национальной политики

В Челябинске стартовал окружной семинар «Реализация государственной национальной политики в субъектах РФ»

Правовые основы государственной национальной политики, новейшие тенденции и исследования в сфере межнациональных отношений, вопросы мониторинга и профилактики конфликтов на национальной и религиозной почве, адаптация и интеграция иностранных граждан — это неполный список тем, которые за три дня рассмотрят участники окружного обучающего семинара «Реализация государственной национальной политики в субъектах РФ», который стартовал в среду, 13 августа, в Челябинске.

По словам заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН) Станислава Бедкина, мероприятие стало логичным продолжением работы, начатой в Магнитогорске 29 мая 2025 года, на семинаре-совещании под руководством замруководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова. Там были рассмотрены актуальные вопросы реализации государственной политики, стоящие перед исполнительной властью.

«Подобные совещания мы проводим ежегодно во всех федеральных округах для сотрудников госорганов и органов местного самоуправления. Их цель — это унификация подходов к реализации государственной национальной политики, профилактике экстремизма на национальной почве, а также вопросам, связанным с адаптацией иностранных граждан, а также с информационным сопровождением реализации национальной политики. Мы совместно с правительством разработали рекомендации для субъектов РФ по данным вопросам», — отметил он.

Станислав Бедкин подчеркнул: работа с общественными национально-культурными организациями чрезвычайно важны — особенно в сегодняшней ситуации, когда страна и все ее жители испытывают мощное информационное давление.

Участников семинара — а они приехали в Челябинск со всех уголков Уральского федерального округа — ждут несколько лекций, посвященных законодательству и истории России, нормам и правилам поведения, особенностям социальной и культурной адаптации иностранных граждан в стране, профилактике экстремизма и предупреждению террористических проявлений на национальной и религиозной почве.

«Их читают преподаватели факультета госуправления МГУ. Они готовят материалы, которые обновляются ежегодно — с учетом новых вызовов и вопросов. ФАДН помогает расставлять акценты с учетом региональных аспектов, но в целом этот курс универсальный», — говорит Станислав Бедкин.

Впрочем, слушателей ждет не только голая теория, но и практика: мастер-классы, интерактивные занятия, стратегическая сессия с разбором практических кейсов в командах и — обязательно — занятие-рефлексия, в ходе которого экспертам можно будет задать дополнительные вопросы, обсудить мероприятие, а также поделиться опытом управленческих решений с коллегами.

Организаторы уверены: эти три дня должны привести имеющиеся у сотрудников администраций знания в определенную систему, дать им представление о том, как действовать в этой достаточно чувствительной и деликатной сфере, с тем чтобы каждый шаг работал на одну цель — укрепление единства российской нации.

По словам вице-губернатора Челябинской области Романа Воллерта, вопросы реализации национальной политики — это ключевой приоритет в деятельности регионального правительства. Южный Урал в силу географического положения и некоторых исторических аспектов всегда находится под пристальным вниманием зарубежных центров влияния. И в этой связи правительство региона вместе с муниципалитетами, правоохранительными органами и ФАДН оказывает сопротивление деструктивному влиянию на сферу межнациональных и межрелигиозных отношений.

«Правительство Челябинской области выделяет реализацию национальной политики в качестве безусловного приоритета своей деятельности, чутко реагируя на изменяющуюся политическую обстановку и риски в этой области. Мы всегда открыты для диалога. С удовлетворением отмечаю успешный запуск в регионе пилотного проекта — Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан. А благодаря сотрудничеству с ситуационным центром ФАДН в последнее время у нас отмечается существенное снижение числа информационных поводов, требующих проверки и реагирования со стороны органов государства», — отметил Роман Воллерт.

Он выразил уверенность в том, что опыт региона будет полезен коллегам. А еще одна ощутимая польза семинара, по его словам, это общение:

«Все регионы настроены на то, чтобы максимально наработать какие-то практики, решать определенные задачи в части межнационального, межконфессионального единства. Поэтому бесценна возможность пообщаться с коллегами по горизонтали, потому что каждый регион Уральского федерального округа уникален, у всех есть свои наработки, которыми можно делиться и впоследствии использовать в своей повседневной деятельности».

Добавим, в конце третьего дня семинара его участников ждет итоговое тестирование. Все, кто его успешно пройдет, получит удостоверение о повышении квалификации.