«Уральские авиалинии» остановили полеты в Казахстан до 30 апреля

Пассажирам предлагают оформить возврат

«Уральские авиалинии» приостановили полетную программу в Казахстан до 30 апреля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе пассажирской компании.

Отмечается, что решение связано с геополитической обстановкой. Клиенты, чьи рейсы отменили, смогут переоформить билет с вылетом до 30 мая. Для этого нужно по месту приобретения обратиться в службу поддержки пассажиров. Пассажирам также предлагают оформить возврат средств.

Напомним, «Аэрофлот» организует несколько вывозных рейсов, которые помогут вернуться в Россию застрявшим за границей туристам. Запланирован ряд рейсов из Египта и Шри-Ланки, которые пришлось скорректировать из-за задержки в получении разрешений.

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила часть рейсов в города России.